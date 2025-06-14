Göztepe 100. Yılını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Spor

Göztepe 100. Yılını Coşkuyla Kutladı

Göztepe 100. Yılını Coşkuyla Kutladı
14.06.2025 23:14
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İzmir'in köklü spor kulübü Göztepe, kuruluşunun 100. yıl dönümünü Güzelyalı Sahili'nde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Taraftarlar, müzik, meşale ve havai fişek gösterileri ile büyük bir şölen yaşadı.

- Göztepe 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı

İZMİR - İzmir'in en köklü kulüplerinden olan Göztepe, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Güzelyalı Sahili'ne akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

Göztepe Spor Kulübü, 100. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar saatler 19.25'i göstermesiyle birlikte Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başladı. Saatler 20.00 olunca da DJ Levent Özbay sahneye çıktı. Müzik gösterileriyle binlerce sarı-kırmızılı taraftar eğlenirken ışık ve lazer gösterisi de yapıldı.

2006 yılından bu yana gelenekselleşen ve yine on binlerce Göztepe taraftarının yer aldığı organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan atılacak ilk işaret fişeğinin ardından meşale şov başladı ve 15 dakika sonra da havai fişek gösterisi gerçekleşti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken söyledikleri bestelerle de ortamı şölen havasına çevirdi.

Öte yandan Göztepe'nin 100. yıl kutlamasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir il milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katılım gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe 100. Yılını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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