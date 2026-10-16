Göztepe, 18 Ekim'de Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, 18 Ekim'de Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Stoilov yönetimindeki idman, ısınma ve 5'e 2 pas-top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Göztepe, 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA
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