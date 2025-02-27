Göztepe 5-0 ile Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Göztepe 5-0 ile Çeyrek Finale Yükseldi

Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek çeyrek finale çıkarken, Fenerbahçe ile oynamadığı için şaşkın.

27.02.2025 18:52
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, turu geçtikleri için mutlu olduklarını ancak Fenerbahçe'yle oynamadıkları için grup aşaması sistemini anlayamadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-0'lık skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kupada kazanmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Stoilov, "Bizim için ciddi bir oyun ortaya koymak ve kazanmak önemliydi. Kazanarak bunu başardık. Grupta 3 galibiyetle 9 puan topladık. Görevimizi yerine getirdik. Grup aşaması sistemini anlayamadım. Rakibimizle (Fenerbahçe) oynayamadan grubu tamamladık. Tüm maçları kazandık ama rakibimizle oynama fırsatı bulamadık. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Kasımpaşa genç oyuncularla oynadı. Gelecek vaat eden oyuncular, iyi bir performans ortaya koydular" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe 5-0 ile Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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