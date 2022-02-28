Göztepe, 7 hafta aradan sonra düşme hattına geriledi - Son Dakika
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Göztepe, 7 hafta aradan sonra düşme hattına geriledi

28.02.2022 11:49
Göztepe, 7 hafta aradan sonra düşme hattına geriledi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe, üst üste aldığı 4 yenilginin ardından 7 hafta aradan sonra düşme hattına geriledi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe, üst üste aldığı 4 yenilginin ardından 7 hafta aradan sonra düşme hattına geriledi.

Ligin ilk devresini 15 puan ve averajla 19. sırada geçen Göztepe, üst üste aldığı 4 galibiyetle 23. haftada 27 puan ve averajla 14. sırada yer aldı. Ancak 24. haftadan itibaren Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor'a yenilen Göztepe, 27. haftada tekrar düşme hattına geriledi.

Sarı-kırmızılı ekip, küme düşme hattının üzerindeki 29'ar puana sahip GZT Giresunspor ve bir maçı eksik Kasımpaşa'nın 2 puan gerisinde 17. sırada yer alıyor.

Göztepe'de dün takımının tek golünü atan Franco Matias Di Santo, sarı-kırmızılı formayla ligde ilk golünü kaydetti.

İzmir temsilcisi 28. haftada kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Kasımpaşa'yı 5 Mart Cumartesi günü konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip daha sonra sırasıyla Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor (D), Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe (D), Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) ile karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, 7 hafta aradan sonra düşme hattına geriledi - Son Dakika


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