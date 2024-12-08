Göztepe, Adana Demirspor\'u 3-1 Yenerek 6. Galibiyetini Aldı

Spor

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda sonuncu Adana Demirspor'u 3-1 yenen Göztepe hem Başakşehir mağlubiyetini telafi etti hem de sahasında kazanma geleneğini sürdürdü. Adana temsilcisi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayıp sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 7'nci maçında 6'ncı galibiyetini elde etti. Sadece Fenerbahçe ile berabere kalan Göz-Göz evinde üst üste 6 galibiyetle 24 puana ulaşıp Avrupa umutlarını taze tuttu.

Maç sonu galibiyet coşkusunu taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Adana Demirspor'a karşı önemli pozisyonlar ürettiklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Ancak rakip de pozisyonlar da buldu. Ancak iyi olan taraf bizdik. Yine de motivasyon seviyemiz yüksek değildi. Genç oyunculardan kurulu takımsanız sahada daha fazla hırs ve mücadele göstermek zorundasınız" dedi.

'KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ'

Oyuncuların rehavete kapılmış olabileceğini ifade eden Stoilov, "Belki de oyuncularım maçtan önce puan durumuna baktılar ve Adana Demirspor'un durumunu görüp rehavete kapıldılar. Fakat genel anlamda galibiyeti hak ettik. Takımımızın kendini geliştirmeye ihtiyacı var. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Aksi halde aynı seviyede kalırız. Sürekli çalışmaya ve ilerlemeye devam etmeliyiz" yorumunu yaptı.

'TARAFTARA CEZA VERİLMEMELİ'

Futbol Federasyonu tarafından bazı taraftarların ceza aldığını sözlerine ekleyen Stanimir Stoilov, "Federasyonun bloke cezalarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü taraftarları maça çekmek artık zor. Futbol onlarla güzel. Futbol, taraftarın varlığı ile popüler olmuş bir oyun. Bu cezalar için daha farklı yollar bulunur. Kulüpler de bununla ilgili çalışma yapabilir. Ancak taraftarın kesinlikle dışarıda tutulmaması gerektiğini düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

FOFANA VE OGÜN KAYIP

Adana Demirspor galibiyetiyle yeniden havaya giren Göztepe, 2 oyuncusunu kaybetti. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart gören sağ bek Ogün, Hatayspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Göztepe'nin forveti Fofana ise ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna 63'üncü dakikada dahil olan Fildişi Sahilli oyuncu, 70'inci dakikada ikili mücadele pozisyonu sonrası acılar içinde yerde kaldı. Bir süre oyuna devam eden Fofana dayanamadı ve 73'üncü dakikada yerini Miroshi'ye bıraktı. Adale sakatlığı yaşadığı düşünülen Fofana'nın MR'ı çekilecek.