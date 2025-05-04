Göztepe Adana Demirspor'u Yendi - Son Dakika
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Göztepe Adana Demirspor'u Yendi

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

04.05.2025 21:23
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Onur Gülter

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Abdulsamet Burak (Dk. 85 Aksel Aktaş), Burhan Ersoy (Dk. 27 Alioui), Tolga Kalender, Maestro, Ozan Demirbağ (Dk. 27 Aimbetov), Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Fougeu)

Göztepe: Lis, Taha Altınkardeş, Ahmet Ildız (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 69 Emersonn), Dennis, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Tijanic (Dk. 69 Victor Hugo), Romulo

Goller: Dk. 3 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 9 Nielsen (Göztepe), Dk. 33 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 İzzet Çelik, Dk. 26 Tayfun Aydoğan, Dk. 66 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 42 Nazım Sangare, Dk. 62 Dennis, Dk. 84 Talha Altıkardeş (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

70. dakikada Göztepe'de Nielsen'in sağ kanattan yerden çevirdiği topa, Victor Hugo ceza sahası sağ çaprazından gelişine vurdu. Meşin yuvaryak üstten auta çıktı.

86. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında oluşan karambolde Romulo topa vuramadı. Ardından Dennis penaltı noktası üzerinde şutunu çekmek isterken topu ıskaladı, kaleci Deniz Dönmezer boşta kalan topu kontrol etti.

90. dakikada Romulo ceza sahasının sağ çaprazından pasını Victor Hugo'ya çıkardı. Victor Hugo'nun çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe Adana Demirspor'u Yendi - Son Dakika

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