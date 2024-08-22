Göztepe, Alanyaspor deplasmanında

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Süper Lig'deki ilk 2 maçında Antalyaspor (D) ve Fenerbahçe ile berabere kalan Göztepe, 3'üncü haftanın açılış karşılaşmasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 21.00'de çalacak. Göztepe'de sakatlanan kaleci Arda'nın yanı sıra tedavisi süren Japon orta saha oyuncusu Matsuki mücadelede forma giyemeyecek. Göztepe'nin dün İzmir'e getirdiği Polonyalı kaleci Mateusz Lis ise lisansı çıkar çıkmaz Alanya'da sahadaki yerini alabilecek.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Özellikle Fenerbahçe maçında 2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Rakibimize baskı kurup 2-2'lik skoru bulduk ve puanı aldık. Alanyaspor deplasmanında da kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

İki takım son olarak 2021-22 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Alanya'daki maç 2-2 berabere biterken, Göztepe rakibine Gürsel Aksel Stadı'nda 2-0 kaybetti.