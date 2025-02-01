Göztepe, Alanyaspor ile Karşılaşıyor

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SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Göztepe yarın evinde Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sar kart cezalısı orta saha Anthony Dennis'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Isaac Solet., Datro Fofana ve Doğan Erdoğan mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 750, 2'nci kategori 2 bin 750, 3'üncü kategori bin 350, 4'üncü kategori 950, 5'inci ve 6'ncı kategori 475 TL olarak belirlendi. Evinde bu sezon 10 maça çıkan Göztepe 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sahasındaki son 9 maçı kazanan sarı-kırmızılılar, iç sahada en başarılı iki takımdan biri oldu. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.