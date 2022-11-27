Olaylı İzmir derbisi sonrası sokaklar karıştı! Bir taraftarı defalarca bıçakladılar - Son Dakika
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Olaylı İzmir derbisi sonrası sokaklar karıştı! Bir taraftarı defalarca bıçakladılar

27.11.2022 23:24
Olaylı İzmir derbisi sonrası sokaklar karıştı! Bir taraftarı defalarca bıçakladılar

Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Saldırının ardından karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Saldırı sonrası İzmir sokaklarında devam eden olayda ise bir taraftar defalarca bıçaklandı. Dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

TFF 1. Lig'de Göztepe- Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başına vurdu. Yaşanan saldırı sonrası takımlar soyunma odasına gönderildi. Daha sonra maç tatil edildi.

KALECİNİN DURUMU İYİ

Sahaya giren Göztepeli taraftar, söktüğü korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Başından yaralanan kaleci hastaneye kaldırıldı. Kalecinin bilincinin açık olduğu bildirildi.

HER ŞEY İŞARET FİŞEĞİNİN ATILMASI İLE BAŞLADI

Karşılaşmada olaylar Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatılmasıyla başladı. Fişeğin bir taraftara isabet etmesi sonucu şahıs ağır yaralandı. İşaret fişeğinin fırlatıldığı an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR TARAFTAR DEFALARCA BIÇAKLANDI

Öte yandan stadyumda yaşanan gerginlik İzmir'de sokaklara taştı. Bir taraftar kendini korumaya çalışırken, 6-7 kez bıçaklandı. O anlar kameraya da yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan olayları kınadı. Göztepe - Altay karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Göztepe - Altay karşılaşmasıyla ilgili gerekli işlemler ve soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak olayın adli sürecinin de takipçisi olacağız" denildi.

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Altay, İzmir, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Olaylı İzmir derbisi sonrası sokaklar karıştı! Bir taraftarı defalarca bıçakladılar - Son Dakika
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