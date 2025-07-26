Göztepe, Antalyaspor\'u 1-0 Geçti

Yeni sezon çalışmalarını sürdürmeye devam eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, ligin başlamasına kısa bir süre kala Antalyaspor'la hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Rhadney, Juan ve Janderson ilk 11'iyle başladı. Müsabakaya hızlı bir giriş yapan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 12. dakikada yeni transferlerden Janderson'un ceza sahasının hemen dışından attığı gole 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde iki teknik direktör de birçok hamleye imza atsa da başka bir gol sesi çıkmadı. Böylece Göztepe, aylar sonra taraftarının önünde oynadığı ilk maçtan galibiyet ayrılmayı başardı.

Öte yandan Göztepe'nin son transferlerinden Amin Cherni ve Junior Olaitan Ishola, Antalyaspor müsabakasıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu. - İZMİR