Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 yendi

Göztepe, Antalyaspor\'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Golü Juan attı.

19.01.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Koray Günter'in pasında savunma arkasında topla buluşan Tijanic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

60. dakikada Tijanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Koray'ın kafa vuruşu sonrasında meşin yuvarlak, kaleci Kenan Piric'te kaldı.

69. dakikada Djenepo'nun sol taraftan gerçekleştirdiği atakta yaptığı vuruşta takım arkadaşından seken top kaleye yöneldi ve meşin yuvarlak kalenin üzerindne dışarı gitti.

90+4 dakikada Towsend'in ortasında ön direkte bulunan Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Lis üzerine gelen topu kurtardı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Göztepe: Mateusz Lis, Lasse Nielsen, Heliton, Koray Günter, Malcom Bokele, Djalma Silva, Anthony Dennis (İsmail Köybaşı dk. 90), Novatus Miroshi, David Tijanic (Ahmed Ildız dk. 84), Kuryu Matsuki (Victor Hugo dk. 68), Juan (Ogün Bayrak dk. 90+1)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Nazım Sangare, İzzet Malak, Tibet Duruakçay

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson Kelven, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Braian Samudio, Sander van de Streek (Oleksandr Petrusenko dk. 87), Ramzi Safuri (Moussa Djenepo dk. 58), Sam Larsson (Andros Townsend dk. 86), Adolfo Gaich (Mert Yılmaz dk. 74)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Hasan Ürkmez

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Juan (dk. 8)

Sarı kartlar: Bokele (Göztepe), Güray Vural, Emrecan Uzunhan (Antalyaspor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Antalyaspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:20:53. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.