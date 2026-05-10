Göztepe Avrupa Hayali İçin Kritik Maçta
10.05.2026 12:36
Göztepe, Samsunspor'u yenerse Avrupa kupalarına katılma şansı elde edecek. Trabzonspor etkili olacak.

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım da Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde edecek. Bu senaryoda Göztepe, Gaziantep FK galibiyetiyle önemli bir avantaj yakalarken, son haftada Samsunspor'u mağlup etmesi durumunda ligi beşinci sırada tamamlayacak.

Göztepe, Avrupa hedefiyle başladığı sezonda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde rakibini 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla puanını 55'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir'in de kazandığı haftada beşinci sıradaki yerini korudu. Avrupa kupalarına katılım yolunda avantajını sürdüren Göztepe, ligin son haftasında Samsunspor'u mağlup etmesi halinde, Başakşehir'in sonucuna bakmaksızın sezonu beşinci sırada tamamlayacak.

İzmir ekibinin Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı ise Trabzonspor'un Türkiye Kupası performansına bağlı olacak.

Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin finale yükselmesi halinde rakibi Konyaspor olacak. Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda ise Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edecek. Bu nedenle Göztepe, Samsunspor karşısında alacağı galibiyetle Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım atmış olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

