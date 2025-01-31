Göztepe Avrupa Hedefi İçin Kritik Haftaya Giriyor

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SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olan Göztepe, Avrupa hedefi yolunda kritik haftaya girdi. Sıralamada 34 puanla 5'inci basamakta yer alan sarı-kırmızılılar hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek. Pazar günü önce Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göz-Göz, 6 Şubat Perşembe günü ise Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Kupa mesaisinin ardından 23'üncü haftada Bodrum FK deplasmanına çıkacak Göztepe ardından bay takım olacak. Ligde ve kupada Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Göztepe 3 maçını da kayıpsız geçmeye çalışacak. Kupadaki ilk maçında deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yenen İzmir ekibi gruptan çıktığı takdirde çeyrek final vizesi alacak. Göztepe bir kupa zaferi elde ederse ligdeki sıralamasına bakmaksızın gelecek sezon ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek.