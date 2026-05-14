Göztepe Avrupa Vizesi İçin Tercih Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Avrupa Vizesi İçin Tercih Yapacak

Göztepe Avrupa Vizesi İçin Tercih Yapacak
14.05.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Samsunspor'u yenerek 5'inci bitirmeyi hedefliyor ve Trabzonspor'un kupayı alması bekleniyor.

TRENDYOL Süper Lig'de sezonun son haftasında cumartesi günü hiçbir iddiası kalmayan Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe, Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı. Samsunspor'u yenip ligi 5'inci bitirmeye çalışacak sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Avrupa vizesi için lig 3'üncüsü Trabzonspor'un mutlaka kupayı almasını bekleyecek Göztepe, bordo-mavililerin Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yarı finalde zor da olsa elemesiyle rahatladı. Eryaman Stadı'nda son 12 dakikaya 1-0 yenik giren Trabzonspor, hem kendi taraftarını hem de Göztepelileri endişelendirdi.

Ardından 78'inci dakikada beraberlik golünü bulan Trabzonspor uzatmalarda ise Muçi'nin şahane golüyle maçı 2-1 kazanıp Göztepe'ye müjdeyi verdi. Avrupa için geri sayıma başlayan Göztepe, önce cumartesi günü Samsunspor'u yenip diğer hiçbir sonuca bakmaksızın 5'inciliği garantilemeye çalışacak. Ardından sarı-kırmızılılar 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor final maçına gözünü çevirecek. Göztepe 5'inci olur, Trabzonspor'da Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse, Göz-Göz adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıracak ve 56 yıl sonra Avrupa arenasına çıkacak.

STANIMIR STOILOV'A ANLAMLI HEDİYE

Göztepe'nin başında geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçıyla 100'üncü resmi sınavına çıkan teknik direktör Stanimir Stoilov'a anlamlı hediye geldi. Sportif direktör Ivan Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ardından Bulgar teknik adama adının yazılı olduğu 100 numaralı Göztepe forması hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte takımımızın başındaki 100'üncü maçına çıkan teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'a bu özel maç anısına şanlı formamız sportif direktörümüz Ivan Mance tarafından takdim edildi. Ailemize kattığı değerler, bugüne kadar gösterdiği ve gelecekte de göstereceğine inandığımız başarılar için teknik direktörümüz Stanilir Stoilov'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Avrupa Vizesi İçin Tercih Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:56:15. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe Avrupa Vizesi İçin Tercih Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.