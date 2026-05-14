Göztepe Avrupa Vizesi İçin Tercih Yapacak

TRENDYOL Süper Lig'de sezonun son haftasında cumartesi günü hiçbir iddiası kalmayan Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe, Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı. Samsunspor'u yenip ligi 5'inci bitirmeye çalışacak sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Avrupa vizesi için lig 3'üncüsü Trabzonspor'un mutlaka kupayı almasını bekleyecek Göztepe, bordo-mavililerin Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yarı finalde zor da olsa elemesiyle rahatladı. Eryaman Stadı'nda son 12 dakikaya 1-0 yenik giren Trabzonspor, hem kendi taraftarını hem de Göztepelileri endişelendirdi.

Ardından 78'inci dakikada beraberlik golünü bulan Trabzonspor uzatmalarda ise Muçi'nin şahane golüyle maçı 2-1 kazanıp Göztepe'ye müjdeyi verdi. Avrupa için geri sayıma başlayan Göztepe, önce cumartesi günü Samsunspor'u yenip diğer hiçbir sonuca bakmaksızın 5'inciliği garantilemeye çalışacak. Ardından sarı-kırmızılılar 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor final maçına gözünü çevirecek. Göztepe 5'inci olur, Trabzonspor'da Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse, Göz-Göz adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıracak ve 56 yıl sonra Avrupa arenasına çıkacak.

STANIMIR STOILOV'A ANLAMLI HEDİYE

Göztepe'nin başında geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçıyla 100'üncü resmi sınavına çıkan teknik direktör Stanimir Stoilov'a anlamlı hediye geldi. Sportif direktör Ivan Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ardından Bulgar teknik adama adının yazılı olduğu 100 numaralı Göztepe forması hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte takımımızın başındaki 100'üncü maçına çıkan teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'a bu özel maç anısına şanlı formamız sportif direktörümüz Ivan Mance tarafından takdim edildi. Ailemize kattığı değerler, bugüne kadar gösterdiği ve gelecekte de göstereceğine inandığımız başarılar için teknik direktörümüz Stanilir Stoilov'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.