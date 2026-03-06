Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

06.03.2026 15:28
Göztepe, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı ve pas çalışmalarıyla devam ettiği kaydedildi.

İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılıların, ikinci bölümde ise şut çalıştığı aktarıldı.

Göztepe, bugün İstanbul'a giderek RAMS Başakşehir maçı öncesi kampa girecek.

Kaynak: AA

