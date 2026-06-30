Göztepe Basketbol, Jamari Traylor\'ı kadrosuna kattı

Göztepe Basketbol, 1992 doğumlu ABD'li basketbolcu Jamari Traylor'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, 34 yaşındaki ABD'li uzun forvet ve pivot Jamari Traylor'ı kadrosunu kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Çayırova Belediyesi formasıyla Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayan, 1992 doğumlu, 2.03m boyunda Amerikalı uzun forvet ve pivot Jamari Traylor ile anlaşmaya vardık. Kolej kariyerini NCAA'in güçlü ekiplerinden Kansas Üniversitesi'nde tamamlayan Jamari; profesyonel kariyerinde Avusturya, Yunanistan, Japonya, Arjantin ve Türkiye liglerinde forma giydi. Jamari Traylor'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR