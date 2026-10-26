Göztepe Basketbol, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor\'u 90-88 yendi

Göztepe, Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 mağlup ederek bu sezonki ikinci deplasman galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Göztepe, ilk 8 haftada sergilediği performansla zirve yarışını sürdürüyor. Sezona üst üste 4 galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 iç saha ve 1 deplasman galibiyeti aldı. İlk yenilgisini 5. haftada deplasmanda Ankaragücü karşısında yaşayan İzmir temsilcisi, sonraki hafta sahasında Keçiören Belediyesi'ni mağlup etti. Göztepe, son olarak 8. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 yenerek dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etti. Böylece ilk 7 maçında 6 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürdü.

Göztepe Basketbol Başantrenörü Nehir Berk de Konya Büyükşehir Belediyesi Spor karşılaşmasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Hafta boyunca maçın ciddiyetine dikkat çektiklerini belirten Berk, taraftarları pazar günü oynanacak Final karşılaşmasında takımlarını desteklemeye davet etti. Berk, "Konya BBSK bu hafta transfer konusunda hamleler yaptı ve maçı çok ciddiye almamız gerektiğini konuşmuştuk. Rakibin hücum ribaundlarında agresif olduğunu bilmemize rağmen maç boyunca bu duruma engel olamadığımız için kolay basketler yedik ve bu durum hücum tempomuzu da düşürdü. Kendi işimizi zorlaştırmamıza rağmen günün sonunda kazanabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Bu maçtan derslerimizi çıkararak Pazar günü oynayacağımız Finalspor maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Taraftarlarımızı Pazar günü salonda takımımıza desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.