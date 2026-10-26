Göztepe Basketbol, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe Basketbol, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe Basketbol, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor\'u 90-88 yendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Göztepe Basketbol, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 mağlup etti ve bu sezon ikinci dış saha galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ilk 7 maçında 6 galibiyete ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.

Göztepe, Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 mağlup ederek bu sezonki ikinci deplasman galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Göztepe, ilk 8 haftada sergilediği performansla zirve yarışını sürdürüyor. Sezona üst üste 4 galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 iç saha ve 1 deplasman galibiyeti aldı. İlk yenilgisini 5. haftada deplasmanda Ankaragücü karşısında yaşayan İzmir temsilcisi, sonraki hafta sahasında Keçiören Belediyesi'ni mağlup etti. Göztepe, son olarak 8. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 yenerek dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etti. Böylece ilk 7 maçında 6 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürdü.

Göztepe Basketbol Başantrenörü Nehir Berk de Konya Büyükşehir Belediyesi Spor karşılaşmasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Hafta boyunca maçın ciddiyetine dikkat çektiklerini belirten Berk, taraftarları pazar günü oynanacak Final karşılaşmasında takımlarını desteklemeye davet etti. Berk, "Konya BBSK bu hafta transfer konusunda hamleler yaptı ve maçı çok ciddiye almamız gerektiğini konuşmuştuk. Rakibin hücum ribaundlarında agresif olduğunu bilmemize rağmen maç boyunca bu duruma engel olamadığımız için kolay basketler yedik ve bu durum hücum tempomuzu da düşürdü. Kendi işimizi zorlaştırmamıza rağmen günün sonunda kazanabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Bu maçtan derslerimizi çıkararak Pazar günü oynayacağımız Finalspor maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Taraftarlarımızı Pazar günü salonda takımımıza desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Konya Büyükşehir BelediyesiTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
13:32
Almanya’da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
Almanya'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:05
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerse CHP’ye dönebilir
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
12:43
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:41:26. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe Basketbol, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 90-88 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei