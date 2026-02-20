Göztepe Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Göztepe Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

20.02.2026 18:50
Göztepe, Beşiktaş ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel oyunla sona erdi.

Göztepe, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

18:21
