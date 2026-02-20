Göztepe Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel oyunla sona erdi.

Göztepe, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.