Göztepe - Beşiktaş Maçında Gergin Anlar - Son Dakika
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Spor

Göztepe - Beşiktaş Maçında Gergin Anlar

Göztepe ve Beşiktaş taraftarları arasında maç öncesi gerginlik yaşandı, güvenlik müdahale etti.

19.04.2025 19:29
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SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesi atkı ve bayrak şov yapan sarı-kırmızılı futbolseverler görsel şova imza attı. Beşiktaşlı futbolseverler de kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcüler Juan, stoper Koray, orta sahalar Miroshi ve Solet'in yanı sıra sol bek Djalma müsabakada forma giyemedi. Konuk Beşiktaş'ta ise tedavisi süren Muçi, Uduokhai, Onur, Zaynutdinov ve Ricardo Göztepe'ye karşı oynayamazken, kart cezaları sona eren Tayyip ve Semih ise kafilede yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKTI

Karşılaşma öncesinde iki taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Deplasmana gelen bazı taraftarlar deplasman otobüslerinden inerek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Göztepeli taraftarlara saldırmaya çalıştı. Her iki takım taraftarları birbirlerini taşlarken, güvenlik güçleri kısa sürede olayları kontrol altına aldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe - Beşiktaş Maçında Gergin Anlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe - Beşiktaş Maçında Gergin Anlar - Son Dakika
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