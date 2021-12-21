Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor