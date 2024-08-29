Göztepe, Brezilyalı futbolcu Victor Hugo'yu transfer etti - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Victor Hugo'yu transfer etti

Süper Lig takımlarından Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Victor Hugo'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Genç futbolcu yarın İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve takıma katılacak.

29.08.2024 12:14
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SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Victor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, ülkesinin Flamengo takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan genç futbolcunun yarın İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçip, takıma katılacağını açıkladı. Göz-Göz, Flamengo'da profesyonel olarak 2024'te Brezilya Ligi'nde 10, Libertadores Kupası'nda 2 maça çıkan oyuncuyla ilgili, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, Cuma günü İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir" açıklamasını yaptı.

TAHKİM KURULU'NDAN TESELLİ

Süper Lig'de 17 Ağustos'ta evi Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, tarafsız sahada oynamaktan kurtuldu. Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılıların itiraz başvurusu üzerine dün 2 maçlık saha kapatma cezasını iç sahada 1 maç seyircisiz oynamaya çevirdi. Ligde cumartesi günü Bodrum FK'yı evinde boş tribünler önünde ağırlayacak Göztepe, 6'ncı haftadaki Kayserispor randevusunda ise taraftarıyla yeniden buluşacak.

Kaynak: DHA

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