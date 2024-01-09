Göztepe CEO\'su Kerem Ertan: Hedefimiz Süper Lig\'e çıkmak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Göztepe CEO'su Kerem Ertan, sarı-kırmızılı kulüpteki ekonomik alandaki projelerini anlattı. En büyük hedeflerinin sarı-kırmızılı kulübü Süper Lig'e çıkarmak ve ticari gelirlerini artırmak olduğunu belirten Ertan, "En önemli görevimiz ve misyonlarımızdan bir tanesi Göztepe'nin ticari gelirlerini arttırmak, Göztepe'nin taraftarıyla, camiasıyla entegrasyonunu sağlamak. Önümüzdeki 3 aylık süreçte ticari alanların kulübe devrinin sağlanması konusunda sayın cumhurbaşkanımızın onayına girecek kararnamenin sonuçlanacağını düşünüyoruz. Önemli adımlar atıldı" diye konuştu.

"Sona yaklaştık"

Gürsel Aksel'deki ticari alanların yürürlüğe girmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ertan, "Burada son düzlüğe geldiğimize inanıyoruz. Bakanlıklarımızdan iyi haberler alıyoruz. Umuyoruz önümüzdeki üç aylık süreçte bizim gibi birkaç takımı daha ilgilendiren ticari alanların kulübe devrinin sağlam hususunda Cumhurbaşkanımızın da nihai onayına gidecek. Kararnameye dönecek sürecin bu üç aylık dönemde sonlanacağını görüyoruz. Çünkü çok önemli engeller aşıldı. Önemli anlaşmazlıklar sonlandı. Belli bir mutabakat sağlandı diye aldığımız bilgiler bu yönde. Dolayısıyla da bu umuyoruz bu yılın en güzel haberlerinden birisi olacak bizim için. Hem manevi anlamda ve burası gerçekten karanlığa bürünmüş bir yer. Aslında müthiş bir çevrede yaşıyoruz. 20 bin metrekare alanın gerçekten cıvıl cıvıl olması gerekiyor. Gençlerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize hem spor yapsınlar hem de alışverişlerini yapsınlar. Burada daha fazla vakit geçirsinler. Dolayısıyla da böyle olmasını ümit ediyoruz" dedi.

"Stadyum ismi için görüşmeler yapıyoruz"

Stadyum ismiyle alakalı görüşmeler yaptıklarını ifade eden Ertan, "Bununla ilgili zannetmeyin ki oturuyoruz stadyum ismiyle hakkıyla ilgili olarak çok somut birkaç tane görüşmemiz var. Hatta bunlardan bir tanesinin paydaşı bizim muhatabımız, yurt dışındaki bu firmayla cuma günü akşamüstü bir Zoom görüşmesi vardı. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde onlardan yaklaşım olarak bir geri dönüş alırız. Baktığımız şey şu, Göztepe markasına yakışır bir iş ortağı ve paydaş oluşturmak. Bu iddiamıza ve söylemlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tesis konusunda destek almıyoruz"

Tesisleşme çalışmalarını da değinen Ertan, "2024-2025 sezonu 100. yılımız olacak. Biz de inanıyorum ki Süper Lig'de olacağız. O zaman çok daha güzel işler olacak, daha iyi mali kaynaklar oluşturacağız. Tesisleşme için destek almıyoruz. İzmir 12 bin kilometre kare, 30 ilçesi var. 7 ilçe bizim faaliyet gösterdiğimiz alan. Bizim aradığımız ise 100 dönüm yer, onu bulamıyoruz. Biz iğneyle kuyu kazar gibi kendimiz arıyoruz. Bir yerel yönetimden bir belediye çıkıp da, 'Bizim yerimiz var. Gelin burayı değerlendirin' demedi. Biz iş merkezi yapmayacağız, toplu konut da yapmayacağız. Biz kendimize tesis yapmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR