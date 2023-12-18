Göztepe CEO\'su Kerem Ertan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'yi ziyaret etti

Göztepe Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'nin açıklamasına göre Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretin ardından Mehmet Büyükekşi, kasım ayında göreve başlayan Ertan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek A Milli Takım forması takdim etti. Ertan da başkan Büyükekşi'ye Göztepe forması hediye etti.