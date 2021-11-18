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Göztepe'de Beykan kırmızıyı gördü, formayı unuttu - Son Dakika

Göztepe'de Beykan kırmızıyı gördü, formayı unuttu

18.11.2021 13:03
Göztepe'de Beykan kırmızıyı gördü, formayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de Beykan Şimşek formayı unuttu.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de Beykan Şimşek formayı unuttu.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sezona çok iyi başlangıç yapan ve süre almaya başlayan Beykan Şimşek, 6'ncı haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bir daha süre alamadı. Direkt olarak oyundan ihraç edilen deneyimli futbolcu 2 maç ceza alırken, Karaman'ın yerine göreve gelen Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro bir daha Beykan'a görev vermedi. Beykan Şimşek Hatayspor karnşılaşmasının ardından oynanan son 6 mücadelede 1 dakika bile oynayamadı. Ligin 2'nci haftasında 2-2 sona eren Demir Grup Sivasspor maçında ağları da sarsan 26 yaşındaki futbolcu, iyi başladığı sezonda yedek kulübesine mahkum oldu.


Göztepe'de Beykan kırmızıyı gördü, formayı unuttu

Spor Toto Süper Lig, Beykan Şimşek, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Beykan kırmızıyı gördü, formayı unuttu - Son Dakika Spor


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