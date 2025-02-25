Göztepe'de Gol Kıtlığı Sürüyor - Son Dakika
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Spor

Göztepe'de Gol Kıtlığı Sürüyor

Göztepe\'de Gol Kıtlığı Sürüyor

Göztepe, son 4 maçta gol atamazken sakat oyuncuların dönüşü umut veriyor.

25.02.2025 11:53
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 haftada rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanan Göztepe, son haftalarda 3 mağlubiyet, 1 beraberliğe imza atarak adeta düşüşe geçti. Bu sonuçların ardından Avrupa hayalinden de uzaklaşan İzmir ekibi, 35 puanla 6. sıraya kadar geriledi. Sakatlıkların artması ile hücum oyuncularından Romulo, Juan ve Emersonn'un aynı anlarda sahalardan uzak kalması sarı-kırmızılıları skor anlamında da olumsuz etkiledi. Son olarak 26 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Göztepe, o karşılaşmadan sonra oynadığı Alanyaspor, Bodrum FK ve Kayserispor müsabakalarında rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov da bu konuyla alakalı Kayserispor maçının ardından şu ifadelere yer verdi:

"Son 2-3 maçtır gol atamıyoruz. Tabii ki bu durumu santrforlarımızın yokluğuna bağlamak kolay olurdu ama kesinlikle bir bahane değil. O bölgede kim oynarsa oynasın, en iyisini yapmalı, pozisyonlar üretip golü bulmalı."

Hücumcular yavaş yavaş dönüyor

Göztepe'de yaşanan sakatlıklar sarı-kırmızılı camiada büyük bir üzüntü oluştururken, ilk olarak uzun bir süredir sakatlık sorunu yaşayan Kubilay Kanatsızkuş iyileşerek takıma döndü. Kubilay'ın ardından geçtiğimiz haftalarda sakatlanan Romulo, Juan ve Emersonn üçlüsünden ise ilk olarak Juan geri döndü. Kayserispor maçında da süre alan Brezilyalı oyununun gelecek haftalarda tekrar 11'e monte edilmesi bekleniyor. Bir diğer sakat oyunculardan Romulo ve Emersonn'un ise kısa bir süre içerisinde formalarına kavuşacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe'de Gol Kıtlığı Sürüyor - Son Dakika

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