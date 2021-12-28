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Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı - Son Dakika

Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

28.12.2021 10:04
Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puan ve averajla 19. sırada tamamlayan Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat 19 müsabakada da 90 dakika sahada kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puan ve averajla 19. sırada tamamlayan Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat 19 müsabakada da 90 dakika sahada kaldı.

İlk devrede istediği sonuçları alamayan Göztepe, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldığı bölümü 15 puanla düşme hattında kapattı. Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat tüm müsabakalarda 90 dakika kaleyi korudu.

İrfan Can Eğribayat'ın dışında Cherif Ndiaye ile Adis Jahovic de 19 maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte İrfan Can Eğribayat'ın ardından en fazla süre alan oyuncular 1475 dakika ile Obinna Nwobodo ve 1471 dakika ile Dino Arslanagic oldu.

Genç oyuncu Ege Özkayımoğlu 15, takımdan ayrılan Brown Ideye ise 40 dakika sahada kaldı.

En golcü

Toplam 18 gol atan İzmir temsilcisinde Adis Jahovic 4, Cherif Ndiaye ile David Tijanic 3, Dino Arslanagic 2, Atınç Nukan, Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Lourency ve Soner Aydoğdu da birer gol buldu.

Adana Demirsporlu Khadim Rassoul da Göztepe adına 1 gol attı.

Toplam 48 sarı ve 4 kırmızı

Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Obinna Nwobodo ve Yalçın Kayan'ın kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de 15 futbolcu sarı kart gördü. Berkan Emir, Dino Arslanagic ve Obinna Nwobodo altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.

İlk yarı raporu

Göztepe'de ilk devre forma giyen isimlerin performansları şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreGolSarıKırmızı
Adis Jahovic19131067430
Atakan Çankaya108708030
Atınç Nukan12121075120
Berkan Emir18151304060
Beykan Şimşek61151101
Brown Ideye5040010
Cherif Ndiaye19151260320
David Tijanic187824300
Dino Arslanagic17171471260
Dzenan Burekovic93238010
Ege Özkayımoğlu2015000
Halil Akbunar16141188131
İrfan Can Eğribayat19191710030
Kahraman Demirtaş129834010
Kerim Alıcı137738000
Lourency1710844150
Makana Baku112280000
Murat Paluli14131091030
Obinna Nwobodo17171475061
Soner Aydoğdu18161401130
Wilker Angel53316000
Yalçın Kayan148666001

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Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Eğribayat, Beykan Şimşek, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı - Son Dakika
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