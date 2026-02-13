Göztepe'de Juan Kayserispor Maçında Yok - Son Dakika
Göztepe'de Juan Kayserispor Maçında Yok

Göztepe'de Juan Kayserispor Maçında Yok
13.02.2026 12:24
Göztepe'nin forveti Juan, sakatlı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

SÜPER Lig'de pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de sakatlık geçiren Brezilyalı golcü Juan'ın büyük ihtimalle forma giyemeyeceği ifade edildi. İdmanda sakatlandığı öğrenilen 23 yaşındaki forvetin ağrılarının olduğu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise Juan'ı Kayserispor müsabakasında riske etmeyi düşünmediği ifade edildi. Bulgar teknik adamın Juan'ın oynamaması durumunda Jeferson'u Janderson'un yanına monte edeceği belirtildi.

Juan'ın Kayserispor maçında dinlendirilip ertesi hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına tam hazır çıkması hedefleniyor. Ağrıları bulunan Polonyalı kaptan kaleci Mateusz Lis'in ise oynamasından bir engel bulunmadığı kaydedildi. Öte yandan tedavileri süren orta saha oyuncularından Efkan'ın bu hafta da sahada olmayacağı, sağ bek Arda ve İsviçreli orta saha Antunes'in ise durumlarının maç günü netleşeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Juan Kayserispor Maçında Yok - Son Dakika

SON DAKİKA: Göztepe'de Juan Kayserispor Maçında Yok - Son Dakika
