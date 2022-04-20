Göztepe'de sahne gençlerin olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de sahne gençlerin olacak

20.04.2022 11:21
Göztepe'de sahne gençlerin olacak

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, artık önümüzdeki sezona odaklanmaya başladı.

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, artık önümüzdeki sezona odaklanmaya başladı. Gaziantep'te olası bir puan kaybı halinde resmen küme düşecek sarı-kırmızılılarda kalan maçlarda genç futbolcuların çok daha fazla görev alacağı bildirildi. Spor Toto 1'inci Lig'de oluşturacağı kadronun yapılanmasına start veren Göztepe'de altyapı patentli kaleci Arda, sağ bek Yusuf, golcü Ege, defans Fırat, orta saha Murat ve Efe Can gibi oyuncuların bundan sonraki süreçte formayı giyeceği bildirildi.

Yıldızlarıyla tek tek yollarını ayıran İzmir ekibinde formanın hakkını verecek yerli ve yabancı futbolcuların da yeni sezonda takımda kalabileceği vurgulandı. Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a, Nwobodo'yu ise ABD temsilcisi Cicinnati'ye satan yönetim Atınç, İrfan Can ve Halil'i de iyi bir bonservis verilmesi durumunda gönderecek. Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve 8 yıllık başkanlık görevinde istifa eden Mehmet Sepil sezon sonunda ise Göztepe'yi büyük ihtimalle devredecek. Yeni gelecek yönetim kurulu ise 1'inci Lig'de yeniden şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturacak ve yeni teknik direktörü belirleyecek.


- İzmir
YORUMLAR
500
Göztepe'de yıldızlar gidiyor Göztepe'de yıldızlar gidiyor Göztepe, Gaziantep FK'yı yenemezse küme düşecek Göztepe, Gaziantep FK'yı yenemezse küme düşecek

Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de sahne gençlerin olacak - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Otoparktaki yalnız asker: Bu isimsiz mezarın sahibi, İstanbul'un fethine katılan bir şehit
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
10:58 Bursa'da cezaevi memurunun şehit olduğu patlama anı saniye saniye kameralarda!
10:55 Pençe-Kilit operasyonunda önemli ilerleme! Zap Vadisi tamamen kontrol altına alındı
10:49 İnfaz koruma memurlarının servisine yönelik bombalı saldırıdan ilk görüntüler geldi
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:26 Araştırma şirketleri: Vatandaşlar baba figürü değil, vatandaşın yanında olan başkan istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:33:59. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de sahne gençlerin olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement