Üye Girişi
Göztepe'de Sepil taraftarla buluştu - Son Dakika

Göztepe'de Sepil taraftarla buluştu

30.09.2021 11:21
Göztepe'de Sepil taraftarla buluştu, System.String[]

BU sezon istikrara hasret kaldığı Süper Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybederek düşme hattına kadar gerileyen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor maçı öncesi taraftarıyla kenetlendi.

BU sezon istikrara hasret kaldığı Süper Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybederek düşme hattına kadar gerileyen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor maçı öncesi taraftarıyla kenetlendi. 7 yılı aşan görev döneminde iç sahadaki Hatayspor maçı sonrası ilk kez taraftarın protestosuna hedef olan Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulunun dün taraftar temsilcileriyle bir araya geldiği açıklandı. Daha önce sezon başında geri plana çekilmesi gündeme gelen Sepil'in, "Taraftar emin olsun. Ben buradayım takımın başındayım, eskisinden daha çok mesai harcıyorum. Sizlerin desteği ile bu kötü günleri geride bırakacağız" dediği öğrenildi. Yönetim, Giresunspor maçının biletlerinde de indirime gitti.

Bilet fiyatları yüzünden sık sık eleştirilen, taraftardan tam destek bekleyen kurmaylar daha önce 50 TL'den satışa çıkardığı kale arkası biletlerini 25 TL'ye çekerken, daha önce 109 TL'ye satılan maraton tribünü 50 TL oldu. Kapalı tribün 1'inci kategori 463,5 TL'den 425 TL'ye, 2'nci kategori ise 409 TL'den 275 TL'ye düşürüldü. Göztepeli taraftarlar da hafta boyunca sosyal medya üzerinden, 'Başka Göztepe yok, tam destek' mesajlarıyla takımlarına sahip çıktı. Alınan kötü sonuçların ardından kulüpte geleceği tartışılan teknik direktör Nestor El Maestro ile ilgili de şu an için ayrılığın söz konusu olmadığı vurgulandı. Giresunspor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkacak 38 yaşındaki genç teknik adamın kaderi alınacak sonuca göre netleşecek.


Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Sepil taraftarla buluştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu 11:23 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler 11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin 11:06 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin
200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı 10:52 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir 10:49 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi 10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı 09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Son Dakika Haberleri
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler
11:11 50 kiloluk kabağı görenler şaşırıp kalıyor
11:05 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin
11:04 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor
10:51 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı
10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi
10:48 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir
10:34 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
10:24 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı
Örümcek adam gibi tırmanan adam, telefonu çalıp kayıplara karıştı Örümcek adam gibi tırmanan adam, telefonu çalıp kayıplara karıştı         
11:25
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatın kaybetti         
11:18
50 kiloluk kabağı görenler şaşırıp kalıyor 50 kiloluk kabağı görenler şaşırıp kalıyor         
11:12
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi         
10:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt         
10:26
Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı         
10:21
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 11:30:34. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de Sepil taraftarla buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement