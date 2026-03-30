Göztepe\'de Transfer Gündemi Askıya Alındı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 8 günde Gençlerbirliği (D), Galatasaray ve Kasımpaşa ile Avrupa yolunda çok kritik maçlara çıkacak Göztepe'de yönetim transfer gündemini tamamen rafa kaldırdı. Geçen hafta İzmir'e gelip takıma destek veren Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov mevcut oyuncularla ilgili transfer söylentilerine set çekti.

Nijeryalı orta saha Anthony Dennis, Brezilyalı golcü Juan Silva ve sağ bek Arda Okan Kurtulan'a gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşünen kurmaylar, futbolcuları sadece saha içine konsantre olmaları konusunda uyardı. Oyunculardan hiçbir transfer söylentisinden etkilenmemelerini isteyen üçlü, Avrupa yolu için takımı motive etti. Son maçını 14 Mart tarihinde Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Göztepe'de verilen uzun arada kaptan İsmail Köybaşı dışındaki sakat futbolcuların iyileşip form tutması teknik ekibi rahatlattı. Göztepe'de Krastev, Bulgaristan; Miroshi ise Tanzaya milli takımlarında yer aldı. Hem Krastev hem de Miroshi milli takımlarıyla oynadıkları maçlarda goller atarak lig öncesi moral bulmuş oldu.