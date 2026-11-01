Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip galibiyet serisini 4 maça çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe\'yi 2-1 mağlup edip galibiyet serisini 4 maça çıkardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetine ulaştı. Sezonun ilk 6 haftasında kazanamayan İzmir temsilcisi, Eyüpspor, Kocaelispor, Çorum FK ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek bu sezonki üst üste 4. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada Eyüpspor deplasmanında alan Göztepe, bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçti. Ardından 8. haftada Kocaelispor'a konuk olan İzmir ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek üst üste 2. maçını kazandı.

Yakaladığı çıkışı sürdüren sarı-kırmızılılar, 9. haftada sahasında Çorum FK'yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Son olarak 10. haftada Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan İzmir temsilcisi, önemli bir seriye imza attı.

Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Göztepe, yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle ligdeki çıkışını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye karşı oyuna sonradan girenler yıldızlaştı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe'de maça sonradan dahil olan futbolcular galibiyette önemli rol oynadı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla mücadeleyi çevirmeyi başardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un yaptığı oyuncu değişiklikleri ise karşılaşmanın gidişatını değiştirdi.

Bulgar teknik adam, 65. dakikada Janderson'un yerine Andre Henrique'yi oyuna alırken, 74. dakikada Alexis Antunes'un yerine Faustino Anjorin'i, Juan'ın yerine de Sinclair Armstrong'a görev verdi.

Bu değişikliklerin ardından baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 76. dakikada Sinclair Armstrong'un attığı golle skora denge getirdi. Bu golden 2 dakika sonra ise Faustino Anjorin'in asistinde Andre Henrique fileleri havalandırarak Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümünde skor değişmezken, Göztepe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların dönüşünde başrolü, Stoilov'un ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Armstrong, Anjorin ve Andre Henrique üstlendi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigKocaelisporFenerbahçeEyüpsporÇorumİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:11:10. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip galibiyet serisini 4 maça çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android