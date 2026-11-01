Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe\'yi 2-1 mağlup edip galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek bu sezonki üst üste 4. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada Eyüpspor deplasmanında alan Göztepe, bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçti. Ardından 8. haftada Kocaelispor'a konuk olan İzmir ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek üst üste 2. maçını kazandı.

Yakaladığı çıkışı sürdüren sarı-kırmızılılar, 9. haftada sahasında Çorum FK'yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Son olarak 10. haftada Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan İzmir temsilcisi, önemli bir seriye imza attı.

Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Göztepe, yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle ligdeki çıkışını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye karşı oyuna sonradan girenler yıldızlaştı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe'de maça sonradan dahil olan futbolcular galibiyette önemli rol oynadı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla mücadeleyi çevirmeyi başardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un yaptığı oyuncu değişiklikleri ise karşılaşmanın gidişatını değiştirdi.

Bulgar teknik adam, 65. dakikada Janderson'un yerine Andre Henrique'yi oyuna alırken, 74. dakikada Alexis Antunes'un yerine Faustino Anjorin'i, Juan'ın yerine de Sinclair Armstrong'a görev verdi.

Bu değişikliklerin ardından baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 76. dakikada Sinclair Armstrong'un attığı golle skora denge getirdi. Bu golden 2 dakika sonra ise Faustino Anjorin'in asistinde Andre Henrique fileleri havalandırarak Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümünde skor değişmezken, Göztepe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların dönüşünde başrolü, Stoilov'un ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Armstrong, Anjorin ve Andre Henrique üstlendi.