Göztepe, deplasmanda golü atıyor; galibiyeti alamıyor

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 9 deplasman maçının tamamında gol atmayı başarırken, bu müsabakaların yalnızca 1'inden galibiyetle ayrılabildi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, haftayı 14 puanla 19. sırada kapattı.
Bu sezon ligde 9 deplasman maçı oynayan Göztepe, bu mücadelelerde 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Oynadığı tüm deplasman müsabakalarında rakip fileleri sarsmayı başaran Göz-Göz, yalnızca 9. haftada konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek galibiyete ulaşabildi. 9 dış saha maçının 4'ünde öne geçmeyi başaran Göztepe, üstünlüğünü koruyamayarak 3 karşılaşmadan yenilgiyle, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.
Göztepe'nin deplasman karnesi şu şekilde:
1. hafta: Antalyaspor: 1 - Göztepe: 1
3. hafta: Sivasspor: 2 - Göztepe: 2
5. hafta: Altay: 2 - Göztepe: 1
7. hafta: Galatasaray: 2 - Göztepe: 1
9. hafta: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 2
11. hafta: Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2
13. hafta: Kayserispor: 1 - Göztepe: 1
16. hafta: Ç. Rizespor: 3 - Göztepe: 1
18. hafta: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 - İZMİR
Kaynak: İHA
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