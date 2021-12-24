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Göztepe, deplasmanda golü atıyor; galibiyeti alamıyor - Son Dakika

Göztepe, deplasmanda golü atıyor; galibiyeti alamıyor

24.12.2021 10:43
Göztepe, deplasmanda golü atıyor; galibiyeti alamıyor

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 9 deplasman maçının tamamında gol atmayı başarırken, bu müsabakaların yalnızca 1'inden galibiyetle ayrılabildi.

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 9 deplasman maçının tamamında gol atmayı başarırken, bu müsabakaların yalnızca 1'inden galibiyetle ayrılabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, haftayı 14 puanla 19. sırada kapattı.

Bu sezon ligde 9 deplasman maçı oynayan Göztepe, bu mücadelelerde 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Oynadığı tüm deplasman müsabakalarında rakip fileleri sarsmayı başaran Göz-Göz, yalnızca 9. haftada konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek galibiyete ulaşabildi. 9 dış saha maçının 4'ünde öne geçmeyi başaran Göztepe, üstünlüğünü koruyamayarak 3 karşılaşmadan yenilgiyle, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.

Göztepe'nin deplasman karnesi şu şekilde:

1. hafta: Antalyaspor: 1 - Göztepe: 1

3. hafta: Sivasspor: 2 - Göztepe: 2

5. hafta: Altay: 2 - Göztepe: 1

7. hafta: Galatasaray: 2 - Göztepe: 1

9. hafta: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 2

11. hafta: Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2

13. hafta: Kayserispor: 1 - Göztepe: 1

16. hafta: Ç. Rizespor: 3 - Göztepe: 1

18. hafta: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 - İZMİR

Göztepe, deplasmanda golü atıyor; galibiyeti alamıyor

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Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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