TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off yarı finali oynayan Göztepe transferde Gaziantep Basketbol'dan Emir Arda Sivas'ı kadrosuna kattı. Genç milli takımlarda önemli görev alan 21 yaşında, 1.83 boyundaki guard geçen sezon Gaziantep ekibinde ligde 8.4 sayı, 2.8 ribaund, 4.5 asist ortalamaları tutturdu.
Son Dakika › Spor › Göztepe Emir Arda Sivas'ı Transfer Etti - Son Dakika
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