Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında yarın ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde şut çalışması yaptı.
Göztepe-ikas Eyüpspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
