Göztepe, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanarak 4'te 4 yaptı ve 15 puana ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanarak 4'te 4 yaptı ve 15 puana ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanarak 4\'te 4 yaptı ve 15 puana ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi ilk yarıda geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı ve puanını 15'e yükseltti. Sonradan oyuna giren Armstrong ve Henrique 3 dakika içinde gol atarken, teknik direktör Stoilov Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetini aldı.

TRENDYOL Süper Lig'de Göztepe fırtınası esmeye başladı. İlk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 yenilgi alıp düşme hattına kadar gerileyen sarı-kırmızılılar milli ara sonrası adeta küllerinden doğdu. Son olarak deplasmanda Fenerbahçe'yi ilk yarıda geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Göztepe, 4'te 4 yaparak şaha kalktı. Müthiş seri Eyüpspor deplasmanında başladı. Göztepe bu maçı 4-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Ardından Kocaelispor'a konuk olan Göztepe zorlu maçı da 2-1 kazandı. Geçen hafta bu kez evinde sahaya çıkan İzmir ekibi, çıkışta olan Çorum FK'yı da 2-0 yenmeyi başardı. Fenerbahçe deplasmanına da puan ya da puanlar için çıkan Göztepe ilk yarının sonlarında topu ağlarında gördü.

ARMSTRONG VE HENRIQUE KADERİ DEĞİŞTİRDİ

İlk devreyi 1-0 mağlup tamamlayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçın kaderini değiştirdi. Oyuna sonradan giren golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique 3 dakika içinde fileleri havalandırıp galibiyeti getirdi. Sahaya 74'üncü dakikada Juan yerine dahil olan Armstrong 76'ncı dakikada Fenerbahçe savunmasının büyük hatasını değerlendirip takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Henrique ise 65'te Janderson'un yerine oyuna girdi. Brezilyalı golcü 79'uncu dakikada kornerden gelen topa kafayı vurup Göztepe'yi öne geçirdi. Sezon başında ilk 11'de yer almasına rağmen Juan'ın takımda kalmasıyla haftalardır yedeğe çekilip az süre alan Armstrong attığı golle de büyük moral buldu. İrlandalı forvet gol seyisini 2'ye, Henrique ise 4'e çıkardı. Kadıköy'de 3 puanı alan Göztepe 4'te 4 yaparak puanını 15'e yükseltti.

YOĞURTLU GÖNDERME

Maçın ardından hem futbolcular hem de teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Chobani Stadyumu'nda takımlarını destekleyen Göztepeli futbolseverler galibiyet sevincini futbolcularla doyasıya yaşadı. Göztepeli oyuncular ve teknik ekip arkalarına Göztepe taraftarını alıp zafer pozu verdi. Göztepe resmi sanal medyası da galibiyetin ardından hem zaferi kutladı hem de rakibe göndermelerde bulundu. Fenerbahçe'nin stadının adından esinlenerek golleri atan Henrique ve Armstrong'un yoğurt yerken fotoğraflarını paylaşan kulüp, "Yoğurt yemek için bundan daha güzel bir hafta sonu olamazdı" cümlelerini kullandı. Kulüp, futbolcuların sevinçlerini de paylaşıp 'Vamos' ifadesiyle galibiyeti kutladı. Göztepeli futbolcular da maçın ardından, '3 puan cepte' işareti yaptı.

STOILIOV İLK KEZ KAZANDI

Teknik direktör Stanimir Stoilov da kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı 3 puan sevinci yaşadı. Futbolculuk döneminde sarı-lacivertli formayı terleten Stoilov; teknik adamlık kariyerinde eski takımına karşı 5'inci maçında galibiyet gördü. Stoilov yönetimindeki Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı bu maça kadar 3 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

'ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ'

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Stanimir Stoilov, "Gerçekten çok zor, çok sert bir mücadeleydi. İki takım da oynamak istedi. Güzel bir maçtı. İlk yarıda fırsatları değerlendiremedik, rakibimiz ise bulduğu fırsatı değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. Ardından oyun bize döndü. Bunları değerlendirerek çok değerli bir galibiyet aldık, çok mutluyuz. En önemli nokta da performansımızı her geçen gün ilerletmek ve genç oyuncularımız öz güvenlerini artmış olması. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor ama iyi bir takım. Gelecekte yarışa tekrar gireceklerini düşünüyorum. Onlar için her şeyin bittiğini düşünmüyorum. Gelecek maçlarımıza odaklanma zamanı. Çok iyi çalışmaya devam etmeliyiz. Hedeflerimiz var ve bunlara doğru ilerlemeliyiz. Bütün Göztepe ailesini tebrik ediyorum. Beraber olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz" diye konuştu.

'SAVUNMA GELİNCE TOPARLANDIK'

Takımın üst üste 4 maçlık galibiyet serisini değerlendiren Bulgar teknik adam, "Aslında bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuzun sakatlığı vardı. İstediğimiz savunma hattını oturtamadık. Kaybettiğimizde bile 2-3 gol atıyorduk, bu da sorunun savunmada olduğunu gösteriyordu. Sakatlarımız geri gelince, savunmacılarımız dönünce takım olarak da performansımız artmaya başladı. Olumlu bir yanımız da her maç 2-3 gol atıyor olmamız. Bu bizim için çok önemli. Geçen sezon ve daha öncesinde de belki de en iyi savunma hattı bizdeydi. Birçok maçta gol yemiyorduk. Şimdi ise daha fazla boşluklar verebiliyoruz. Bunları bir an önce ortadan kaldırmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Hatalara hiçbir zaman gözümüzü kapayamayız. Bunlara gözünüzü kaparsanız size pahalıya mal olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Savaşa dönecek misiniz“ sorusu Trump’ı çileden çıkardı Muhabire sert tepki "Savaşa dönecek misiniz" sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler İzdiham anları kamerada Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada
İstanbul’da Cadılar Bayramı çılgınlığı Kuyruk sokağa taştı İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı
20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim 20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim?
13:14
Galatasaray’da şok istifa Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
12:58
Altın Portakal’da ödülü kapan Öykü Karayel’in sözleri geceye damga vurdu
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
12:28
Emekli maaşı hesabı değişiyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
11:54
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 13:35:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Göztepe, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanarak 4'te 4 yaptı ve 15 puana ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android