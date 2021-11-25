Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra salı günü Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Kaynak: AA
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