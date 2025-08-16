Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırladı - Son Dakika
Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırladı

16.08.2025 21:58
Göztepe, Fenerbahçe ile karşılaştı. Kadrolarda değişiklikler ve tribünler doldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, ve Janderson 11'iyle çıktı.

Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre, Taha Altıkardeş ve Miroshi'nin yerine Dennis ve Godoi ilk 11'de yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde, Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Ahmet Ildız, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Emersonn, Miroshi ve Furkan Bayır, forma bekledi.

Fenerbahçe'nin ligdeki ilk maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yaptığı ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig'de bu sezonki ilk karşılaşmaya 1 değişiklikle çıktı.

Kadroda yer almayan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran 11'iyle mücadele etti.

Yedek kulübesinde ise Livakovic, İsmail Yüksek, Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın ve Talisca forma bekledi.

Tribünler doldu

Göztepe taraftarları sezonun ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Günler öncesinden biletleri tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Kaynak: AA

