Göztepe, Fenerbahçe\'yi konuk edecek

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Bu zorlu müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Kuyru Matsuki forma giyemeyecekken, yeni transfer Malcom Bokele'nin ise kadroda yer alacağı öğrenildi. 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, satışa çıkan az sayıdaki bileti de kısa bir süre içerisinde bitirerek mücadeleyi kapalı gişe olarak oynayacak.

İzmir ekibi, ligin ilk haftasında Antalyaspor beraberliğinden sonra Fenerbahçe'yi mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaşmak isterken, Fenerbahçe ise Jose Mourinho yönetiminde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Öte yandan Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de karşılaştığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 4 kez berabere kalırken, 1 kez de yenmeyi başardı. - İZMİR