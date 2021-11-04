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Göztepe fikstüre güveniyor - Son Dakika

Göztepe fikstüre güveniyor

04.11.2021 12:06
Göztepe fikstüre güveniyor

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda İttfak Holding Konyaspor'u yenerek düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Göztepe, fikstür avantajına güveniyor.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda İttfak Holding Konyaspor'u yenerek düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Göztepe, fikstür avantajına güveniyor. Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılılar, önündeki 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak. Pazar günü ilk olarak Konyaspor'u konuk edecek Göz-Göz, milli aranın ardından Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Göztepe üst üste 14'üncü haftada Fenerbahçe ile 15'inci haftada ise Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yüzde 50 kısıtlama getirilen tribünler, 9 Kasım'dan itibaren yüzde yüz kapasiteyle açılacak.

İÇ SAHADA SADECE TEK GALİBİYETHer maçta taraftarının büyük desteğini alan Göztepe bu sezon şu ana kadar evinde istediği sonuçlara imza atamadı. Taraftarı önünde oynadığı maçlarda sadece Medipol Başakşehir'i yenebilen İzmir ekibi; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor ve Trabzonspor maçlarını yenilgiyle tamamlayıp tam 12 puan yitirdi. Son haftalarda ise mücadele gücünü artıran Göztepe'de sakatlıkları süren Mihojevic, Burekovic ve Halil'in yanı sıra sarı kart cezalısı Nwobodo, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Atınç ve Wilker'ın durumları ise maç günü netlik kazanacak.


Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe fikstüre güveniyor - Son Dakika Spor


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