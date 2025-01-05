Göztepe, Galatasaray Maçında Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Göztepe, Galatasaray Maçında Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

Göztepe, Galatasaray Maçında Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, Galatasaray'a karşı oynadığı maçta hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Özellikle Galatasaray lehine verilen penaltının yanı sıra VAR'ın inceleme yapmaması eleştirildi. Göztepe'nin sosyal medya üzerinden yaptığı gönderimlerle de durum alay konusu oldu.

05.01.2025 12:35  Güncelleme: 12:36
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında namağlup lider Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Göztepe, hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Özellikle Galatasaray lehine çalınan penaltının çok kolay verildiği görüşünde birleşen sarı-kırmızılılar, 85'inci dakikada ise Juan'ın ortasında Lucas Torreira'nın topa ceza sahasında elle müdahale ettiğini ancak hakem Alper Akarsu'nun pozisyonu görmezden geldiğini dile getirdi. Sosyal medyada hakem kararlarına sert tepki gösteren Göztepeliler, VAR'ın da penaltı pozisyonlarını incelemediğini savundu.

HAKEMLİ GÖNDERME

Göztepe resmi sosyal medya hesaplarından Galatasaray ve hakem Alper Akarsu'ya göndermelerde bulundu. Karşılaşmadan 1 gün önce Göztepe'nin Galatasaray deplasmanına giden sarı-kırmızılı takım için yayınladığı uzaylılar temalı, "Bir başka dünyadan... Peki, gelenler kim?" başlıklı videoya maçın ardından Galatasaray, "İstanbul güvende, rahat olun" yazılı, futbolcuların uzay gemilerine el salladığı yapay fotoğrafla cevap verdi. Göztepe ise üç Galatasaraylı oyuncunun uzay aracına el salladığı görüntüye hakem Alper Akarsu'yu da ekleyip, "1 kişi eksik kalmış" yazısını paylaştı.

"ÇÖZMEM GEREKEN SORUNLAR VAR"

Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov da başkanlar ve kulüplerin hakemle ilgili konuşmamaları gerektiğini belirterek, "Hakemlerin gelişmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı. Türk futbolunda insanlar sahaya odaklanmalı" dedi.

Maçı da değerlendiren Bulgar çalıştırıcı, "Takımda çözmem gereken yeterince sorun var. İki takım adına da gerçekten güzel bir futbol müsabakası oynandı. Her iki takım da kendi oyun tarzını sahaya yansıtmaya çalıştı ve kazanmak için mücadele etti. Sert ve çekişmeli bir maç oldu. Ne yazık ki yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik" yorumunu yaptı.

"KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Maçın ilk yarısında Galatasaray'ın ikinci yarısında ise kendilerinin etkili olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim için en önemli hedeflerden biri, buraya gelip kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaktı. Bunu başarabildiğimiz için mutluyum. Ancak, daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Doğru yolda olduğumuzu gördük ama bu süreçte gelişmeye devam etmek büyük önem taşıyor. Genç bir takımız ve her antrenmanda, her maçta daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Galatasaray Maçında Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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