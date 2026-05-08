Göztepe Gaziantep FK'yi Konuk Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ile başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Gaziantep FK'yi konuk edecek.
