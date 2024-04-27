Göztepe, Gençlerbirliği maçını kazanması halinde Süper Lig\'e yükselecek

Spor

2023-2024 sezonu heyecanının yarınki 32. hafta müsabakalarıyla devam edeceği Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya ikinci sırada giren Göztepe, yarınki Gençlerbirliği maçını kazanması halinde Eyüpspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olacak.

Sezon sonunda Eyüpspor ile bir takımın daha doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5, 6. ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off'tan sonra bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligi 3. bitirecek takım doğrudan play-off finaline yükselecek.

Bitexen Giresunspor ve Altay'ın ardından bir takım daha TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligde 32. hafta müsabakaları yarın saat 16.00'da başlayacak.

Göztepe son 3 haftaya avantajlı girdi

Eyüpspor'un daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantilediği ligde bitime 3 hafta kala direkt Süper Lig'e yükselebilecek 3 takım kaldı. Kalan 3 haftada alacağı 2 puanla adını Süper Lig'e yazdıracak Göztepe, son 3 haftaya 63 puanla girdi. Takipçileri Ahlatcı Çorum FK'nin 55, Sakaryaspor'un ise 54 puanı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda Ahlatcı Çorum FK ile olası puan eşitliğinde rakibinin gerisinde kalacak. Göztepe ile Sakaryaspor arasındaki eşitlikte ise sıralamayı genel averaj belirleyecek.

Yarın play-off mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, rakibini yendiği takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak. Rakiplerinin puan kaybetmesi halinde Göztepe mağlup olması halinde bile Süper Lig'e çıkacak.

Matematiksel olarak ilk 2 iddiasını sürdüren 3 takımın kalan maçları şöyle:

Göztepe (63): Gençlerbirliği, Eyüpspor (D), Bodrum FK

Ahlatcı Çorum FK (55): Erzurumspor FK (D), ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor (D)

Sakaryaspor (54): Bitexen Giresunspor (D), Tuzlaspor, Kocaelispor (D)

Play-off

Ligde elli ikişer puana sahip Bodrum FK ve Kocaelispor'un play-off için avantajlı girdiği son 3 haftada play-off'un son sırası için 3 aday var. Kırk yedişer puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor'un 3 haftalık programı şöyle:

Teksüt Bandırmaspor: Kocaelispor (D), Ankara Keçiörengücü, Adanaspor

Gençlerbirliği: Göztepe (D), Bitexen Giresunspor, Tuzlaspor (D)

Boluspor: Altay, Manisa FK (D), Ahlatcı Çorum FK

Düşme hattı

Bitexen Giresunspor ve Altay'ın düşmesinin kesinleştiği lige bir takım daha veda edecek. Düşme hattındaki 32 puanlı Adanaspor, 33 puanı bulunan Tuzlaspor, 34 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, otuz altışar puana sahip Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK ve 37 puanı bulunan Ümraniyespor, lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.

Ligde alt sıralardaki takımlar bu hafta birbirlerine rakip olacak. Ümraniyespor'un Ankara Keçiörengücü deplasmanında puan arayacağı 32. haftada Adanaspor da Manisa FK'yi konuk edecek.