Göztepe İç Sahada Parlıyor - Son Dakika
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Göztepe İç Sahada Parlıyor

Göztepe İç Sahada Parlıyor

Göztepe, bu sezon iç sahada en fazla puan toplayan ikinci takım olarak dikkat çekiyor.

24.12.2024 11:41
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada en fazla puan toplayan ikinci takım konumunda bulunurken, ayrıca evinde yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan birisi de olmayı başardı.

Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu'nda sergilediği performansla Trendyol Süper Lig'in ilk yarısına damga vurdu. 2024-2025 sezonunda İzmir'de 8 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. Tek beraberliğini Fenerbahçe mücadelesinde alan Göztepe, daha sonra oynadığı 7 maçta Bordum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u yenerek arka arkaya 7 galibiyet almayı başardı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Böylece İzmir ekibi, Galatasaray ve Başakşehir'le birlikte ligin ilk yarısında iç sahada yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan birisi olmayı başardı.

Göztepe, evinde en fazla gol atan ikinci takım

Ligin ilk yarısında birçok anlamda ön plana çıkan Göztepe, iç sahadaki gol sayısıyla da zirvede yer aldı. Galatasaray 25 golle bu alanda lider konumda bulunurken, ikinci sırada ise 20 golle Göztepe ve Başakşehir yer aldı. İzmir ekibi, Gürsel Aksel'de oynadığı 8 maçın her birinde de en az 2 gol üretmeyi başardı.

Göztepe'nin iç sahadaki tek rakibi Galatasaray

Bu sezon iç saha oyunuyla dikkat çeken Göztepe, ligin ilk devresinde oynadığı 8 iç saha maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. 22 puan toplayan İzmir ekibi, bu alanda ilk yarı itibarıyla 9 maçta 23 puana imza atan Galatasaray'dan sonra en iyi takım olmayı başardı. Göztepe'nin evindeki puan ortalaması 2.75 olurken, Galatasaray ise 2.55 ortalama yakaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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