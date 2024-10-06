Göztepe İç Sahada Zirveye Oynuyor - Son Dakika
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Göztepe İç Sahada Zirveye Oynuyor

Göztepe İç Sahada Zirveye Oynuyor

Göztepe, iç sahada 4 maçta 3 galibiyet alarak taraftarını sevindirmeye devam ediyor.

06.10.2024 11:12
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Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 iç saha maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alarak taraftarının önünde yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 8. hafta mücadelesinde Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin gollerini Romulo, Isaac Solet ve Datro Fofana kaydederken, konuk ekip Sivasspor'un gollerini ise Uğur Çiftçi ve Queensy Menig attı. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken taraftarının önündeki kaybetmeme serisini de devam ettiriyor. 2024-2025 sezonunda iç sahada 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı. İzmir ekibi, bu alanda ligin en iyi takımları arasında yer alıyor.

Datro Fofana, Göztepe formasıyla ilk golünü attı

Göztepe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Ligi ekibi olan Chelsea'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki forvet oyuncusu David Datro Fofana, Sivasspor maçında 90+4. dakikada galibiyeti getiren golü atarak sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü kaydetti. İlk maçına geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor maçında çıkan ve oyuna sonradan dahil olarak 14 dakika süre olan genç oyuncu, Sivasspor maçına da 73. dakikada Juan'ın yerine dahil oldu. Hücum bölgesine hareketlilik katan Fofana, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kendisine gelen fırsatı değerlendirerek galibiyetin mimarlarından oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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