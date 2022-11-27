İzmir'de Göztepe- Altay derbisinde statta çıkan olaylar sokaklara taştı. Göztepeli bir taraftarın rakip tribünden atılan işaret fişeğiyle yaralanmasının ardından Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özen'e korner direğiyle saldırıldı.
Yüzünden ve vücudunun sol yanından ağır yaralanan taraftar ameliyata alındı. Başına darbe alan kalecinin de bilinci açık, hastanede kontrol altında.
Sahada ve tribünde yaşanan olaylar sokaklara taştı. İzmir sokakları adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar olup bitenleri korku içinde izledi. Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Son Dakika › Spor › İzmir savaş alanına döndü! Göztepe-Altay taraftarlarının kavgası sokağa taştı - Son Dakika