İzmir savaş alanına döndü! Göztepe-Altay taraftarlarının kavgası sokağa taştı - Son Dakika
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İzmir savaş alanına döndü! Göztepe-Altay taraftarlarının kavgası sokağa taştı

27.11.2022 23:20

Göztepe ile Altay taraftarları arasındaki kavgalar İzmir sokaklarına taştı. Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İzmir'de Göztepe- Altay derbisinde statta çıkan olaylar sokaklara taştı. Göztepeli bir taraftarın rakip tribünden atılan işaret fişeğiyle yaralanmasının ardından Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özen'e korner direğiyle saldırıldı.

İKİSİ DE HASTANEDE

Yüzünden ve vücudunun sol yanından ağır yaralanan taraftar ameliyata alındı. Başına darbe alan kalecinin de bilinci açık, hastanede kontrol altında.

SOKAKLARA TAŞTI

Sahada ve tribünde yaşanan olaylar sokaklara taştı. İzmir sokakları adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar olup bitenleri korku içinde izledi. Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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Altay, İzmir, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir savaş alanına döndü! Göztepe-Altay taraftarlarının kavgası sokağa taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir savaş alanına döndü! Göztepe-Altay taraftarlarının kavgası sokağa taştı - Son Dakika
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