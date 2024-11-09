Göztepe, İstanbul B.B. ile Karşılaşacak

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda rakiplerine set vermeden 6'da 6 yaparak zirveyi bırakmayan lider Göztepe yarın evinde 3'üncü basamakta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Göztepe gibi namağlup yoluna devam eden zirve takipçisi Karşıyaka ise deplasmanda 13.00'te son sıradaki Beykoz Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.