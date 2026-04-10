Göztepe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
