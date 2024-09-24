Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Yendi

Spor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta

GÖZTEPE: Lis - Ogün (Dk. 68 Nazım), Taha, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Dennis, Solet (Dk. 85 Ahmed), Tijanic (Dk. 85 Doğan), Romulo (Dk. 85 Hugo), Juan (Dk. 65 Matsuki)

KAYSERİSPOR: Onurcan - Ramazan (Dk. 46 Bahoken), Attamah, Kolovetsios (Dk. 46 Mane), Carole, Bourabia (Dk. 68 Baran), Kartal, Hasan Ali (Dk. 68 Talha), Boa Morte, Cardoso (Dk. 79 Mehmet Eray), Nazon

GOLLER: Dk. 13 Taha, Dk. 45+3 Juan, Dk. 90+4 Doğan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dennis, Solet (Göztepe), Hasan Ali (Kayserispor)

Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk eden Göztepe, müsabakayı 3-0 kazanarak namağlup yoluna devam etti. Maça hızlı başlayan Göztepe 13'üncü dakikada Taha'nın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarının uzatma dakikalarında Brezilyalı golcü Juan farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı: 2-0. İlk devreyi iki farklı üstünlükle tamamlayan Göz-Göz'de son sözü 90+4'te Doğan söyledi. Göztepe bu skorun ardından puanını 9 yaptı. Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 3 puanda kaldı.

13'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Sol kanattan Djalma'nın kullandığı taç atışında ceza sahasındaki Solet'in kafayla indirdiği meşin yuvarlakla buluşan Taha'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

15'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi ancak pozisyon VAR'a takıldı. Juan'ın pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Romulo'nun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. Hakem Ozan Ergün'ün gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında Tijanic'in ofsayt olduğunun tespiti üzerine gol geçerlilik kazanmadı.

22'nci dakikada Kayserispor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ramazan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Nazon, savunmaya rağmen attığı sert şutta kaleci Lis'in önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45+3'üncü dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla Kayserispor kalesine sokulan Tijanic'in sert şutunu kaleci Onurcan çeldi. Pozisyonun devamında Juan bir şut daha çekti ve top filelerle buluştu: 2-0.

Göztepe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

60'ıncı dakikada Göztepe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Tijanic ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci Onurcan topu ayaklarıyla son anda çeldi.

67'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Bokele savunma arasından kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

89'uncu dakikada Hugo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

90+4'üncü dakikada Göztepe, 3'üncü golü buldu. Nazım'ın pasında sağ ayağı ile kaleyi yoklayan Doğan topu köşeden ağlara bıraktı: 3-0.

Maçı 3-0 kazanan Göztepe 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.