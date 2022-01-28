Göztepe'de genç stoper Şefik Abalı ayrıldı

Göztepe, sezon başında 4 yıllık sözleşmeyle bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'nın sözleşmesini feshetti. Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, Şefik Abalı'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini bildirmesi üzerine karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Göztepe, sezon başında Avusturya'nın FC Wacker takımından 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kadrosuna katarak 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Genç oyuncu daha sonra Avusturya 2. Lig takımlarından SKU Amstetten'e kiralanmış ancak fazla forma şansı bulamamıştı. Şefik Abalı, Avusturya kulübüyle görüşerek yollarını ayırma kararı aldıktan sonra Göztepe yönetimine kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini bildirdi. Göztepe yönetimi de kararı anlayışla karşılayarak genç oyuncunun sözleşmesini feshetti.

"Şefik, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istedi"

Ayrılığın üzerine Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez bir açıklama yaptı. Sönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şefik Abalı, Avusturya'da yetişmiş ve profesyonel olmuş bir oyuncu. Kendisini sezon başında bedelsiz kulübümüze kazandırıp gelişiminin devam etmesi için tekrar kiralamıştık. Kiralık gittiği kulüpte fazla forma şansı bulamaması sebebiyle kulübüyle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldılar. Şefik'in bundan sonraki futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istemesi sebebiyle kendisiyle anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." - İZMİR