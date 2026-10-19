Göztepe Kocaelispor\'u 2-1 mağlup etti, 9 puana çıkarak alt sıralardan uzaklaştı

TRENDYOL Süper Lig'de zorlu Kocaelispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Göztepe bu sezon ilk kez seri yakaladı. Kötü başladığı sezonun ilk 6 haftasında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar milli aranın ardından önce Eyüpspor'u 4-0, ardından ezeli rakiplerinden Kocaelispor'u 2-1 yenerek adeta gövde gösterisi yaptı. Üst üste dış sahada kazanmayı başaran Göztepe 9 puana ulaşıp alt sıralardan uzaklaştı. Önce golcüsü Juan ile öne geçip ardından Miroshi'nin klas golüyle farkı artıran Göztepe, uzun yıllar sonra Kocaelispor'u mağlup etmenin sevincini yaşadı.

Göztepe alınan galibiyetin ardından Kocaelispor'a sanal medyadan göndermelerde bulundu. Kulüp, köpek balığı ile özdeşleşen rakibine yönelik ilk golü atan Juan'ın olta ile sahilde balık avlarken fotoğrafını yayınladı. Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ise kariyerinde ilk kez Kocaelispor'a ve Kocaeli ekibini çalıştıran Selçuk İnan'a karşı galibiyet sevinci yaşadı. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Stanimir Stoilov uzun zaman sonra takımına övgüler yağdırdı.

İLK KEZ MEMNUN KALDI

Çok iyi organize olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Öncelikle, bizim adımıza gerçekten çok önemli ve çok değerli bir galibiyetti. Bundan dolayı çok mutluyuz. Sahada çok iyi bir şekilde organize olduk. 90 dakika boyunca, oyuncularım takım halinde, yüksek bir hırs ve enerjiyle sahada oynadılar, bunu 90 dakika boyunca sürdürdüler. Çünkü burada galip gelmenin başka bir yolu yoktu Kocaelispor iyi bir takım ve iyi bir performans sergilediler. Biz takım olarak, şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek sergilediğimiz performansa ulaşmaya başladık" dedi.

'DOĞRU YOLDAYIZ'

Doğru yolda olduklarını anlatan Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim adımıza en önemli nokta doğru yolda olmak. En önemli nokta takım halinde ve oyuncu anlamında bu performansa bir an önce ulaşmamız gerekiyor. Şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda saha zemini iyi değildi. İki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Ama en önemlisi tekrar belirtmek istiyorum oyuncularım hırslarıyla maçı kazandı" diye konuştu.

Göztepe pazar günü haftalar sonra taraftarıyla kavuşacağı maçta son haftaların formda ekibi Çorum FK'yı ağırlayacak.